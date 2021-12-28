Иркутск, 28 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 28 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7041 человека, причём 17 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 155 620 (+499 за сутки).

Госпитализированы 2872 (-165 за сутки). В то же время излечилились 130 262 пациента (+2218 за сутки).

Ещё 583 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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