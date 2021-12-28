Чита, 28 декабря, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 692 (+145 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 84 177 пациентов (+456 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2148 человек (вновь +7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 107 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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