Вашингтон, 28 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Встреча представителей России и ОБСЕ назначена на 13 января. Об этом 28 декабря сообщило Agence France-Presse (AFG).

Kremlin.ru Флаги США и России

Согласно информации, полученной (AFG) от представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, встреча представителей России и регионального органа безопасности ОБСЕ, в который входят США, назначена на 13 января. Отмечается, что перед этим, 12 января, может состоятся заседание Совета Россия — НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что обсуждение вопроса о гарантиях безопасности Москва вынесет на площадку ОБСЕ. Проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы МИД РФ 17 декабря, а в настоящее время переданы в Белый дом. Один из пунктов соглашения предусматривает предоставление НАТО гарантий по нерасширению военного альянса на территорию Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине назначены на 10 января.