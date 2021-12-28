Вашингтон, 28 декабря, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Переговоры, посвящённые ситуации на Украине, вопросам безопасности в Европе и контролю над вооружениями, состоятся между представителями США и России 10 января. Об этом 28 декабря сообщает Agence France-Presse (AFG).

Kremlin.ru Флаги России и США

По данным AFG, полученным от представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, Соединённые Штаты рассчитывают провести диалог с Россией 10 января. Предварительно, заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, а на 13 января назначены переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Официальных комментариев данной информации из Белого дома пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-президент США Камала Харрис снова пригрозила России санкциями, «которых ещё никто не видел», из-за ситуации на Украине.