Якутск, 28 декабря, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Повторно поставил прививку от COVID-119 глава Якутии Айсен Николаев. Он ревакцинировался «Спутником Лайт» и сообщил об этом на своей странице в Instagram.

huntlh Вакцинация

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«Сегодня во второй раз ревакцинировался от COVID-19. В больницах города есть все 4 вида вакцины. Я поставил «Спутник Лайт», всё прошло быстро и безболезненно», — поделился Айсен Николаев.

Он призвал якутян прививаться, не откладывая заботу о своём здоровье и благополучии близких.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 декабря в Якутии заболели коронавирусом ещё 100 человек, в том числе 24 ребёнка. 74 из 76 заразившихся не были вакцинированы от COVID-19.