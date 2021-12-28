Нанкин, Китай, , 04:06 — REGNUM Крупнейшая морская ветроэлектростанция Китая с точки зрения единичной мощности была подключена к электросети 25 декабря на полную мощность в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ветряки Антон Афанасьев © ИА REGNUM

Электроэнергия, вырабатываемая 134 ветряными турбинами в морских водах примерно в 35 км от города Цидун, была успешно подключена к энергосистеме по подводным силовым кабелям, сообщила компания State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd.

Проект морской ветроэнергетики «Цидун» имеет общую установленную мощность выработки электроэнергии 802 МВт. Ожидается, что в рамках проекта в энергосистему будет ежегодно поступать около 2,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует годовому потреблению 900 000 домашних хозяйств.

По состоянию на 22 декабря общая установленная мощность ветроэлектростанций у побережья Цзянсу, подключенных к электросети, превысила 10 ГВт. Провинция, являющаяся экономическим центром, переживает переход к энергобалансу, планируя, что 37% ее общей установленной мощности будет обеспечиваться «зеленой энергией», в основном ветровой и солнечной.