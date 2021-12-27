Скопье, 28 декабря, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Рекомендации, направленные на улучшение ситуации с загрязнением воздуха в городе Скопье, распространили власти Северной Македонии. Об этом 27 декабря сообщает телеканал Sitel.

Загрязнение воздуха

Власти столицы страны, города Скопье, рекомендовали отказаться от любого рода массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных, которые проводятся на открытом воздухе. Экс-глава государственной экологической инспекции Ана Петровска отметила, что в городе отменена оплата за проезд на общественном транспорте, для того, чтобы владельцы личного автотранспорта отказались от поездок на нём.

Компетентные органы усилят в Скопье контроль за загрязняющими установками и строительными площадками на предмет того, была ли очищена выезжающая с объекта спецтехника. Кроме того, на постоянной основе будет проводится мониторинг уровня выхлопных газов транспортных средств.

Усиление мер, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха обосновано повышенными показателями вредных веществ в атмосфере города Скопье, которые наблюдаются в течение двух последних недель. Последние два дня показатель концентрации вредных частиц превысил 150 микрограммов на кубический метр. Меры борьбы за снижение уровня загрязнения воздуха будут действовать в городе до тех пор, пока показатель концентрации вредных частиц не достигнет 100 микрограммов на кубический метр.

Северная Македония по состоянию на 27 декабря занимает седьмое место среди стран мира по загрязнённости воздуха, согласно данным World's Air Pollution («Мировое загрязнение воздуха»). Первые шесть мест занимают Монголия, Индия, Бангладеш, Турция, Киргизия и Пакистан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экомониторинг в России выявил 35 городов с самым загрязнённым воздухом, которые могут стать частью федерального проекта «Чистый воздух», который стартует в 2022 году.