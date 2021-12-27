Бразилиа, 28 декабря, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений в Бразилии, вызванных сильными ливнями, выросло до 20 человек, сообщает пресс-служба управления гражданской обороны бразильского штата Баия.

Philippe Semanaz Наводнение

По ее данным, к настоящему времени от стихийных бедствий погибли 20 человек, еще 358 получили различные травмы. При этом в 100 из 116 муниципалитетов штата объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из-за дождей в регионе оказались разрушены мосты и десятки домов. По предварительным оценкам, материальный ущерб понести более 470 тыс. жителей штата Баия.

Бразильский национальный институт метеорологии отмечает, что сильные дожди в штате Баия продлятся до января. Ожидается, что помощь пострадавшему региону окажут другие штаты Бразилии, которые направят туда своих спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший месят в столице бразильского штата Баия выпало 250 мм осадков, что в 4,5 раза превышает норму. Из-за ливней обрушилась строящаяся плотина в Виктория-да-Конкиста.