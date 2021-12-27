Кабул, 28 декабря, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Не менее двух боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пострадали в результате взрыва в Кабуле, 27 декабря сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на заявление министерство внутренних дел Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Их автомобиль был подорван взрывным устройством, установленным на одном из перекрестков в кабульском районе Гол-е Сорх.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря двое детей погибли и еще двое получили ранения при взрыве мины, заложенной в деревне Джарбаши (провинция Тахар) на северо-востоке Афганистана.