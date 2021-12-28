Кишинёв, 28 декабря, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Кишиневе перед зданием посольства Украины в Молдавии 27 декабря прошла акция протеста против втягивания Молдавии в военную повестку Украины. Об этом сообщил информационный портал NEWSMD.md.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Протестующие оделись в красные куртки с капюшонами, а свои лица они скрыли под маской Сальвадора Дали.

Митингующие требовали от руководства Украины остановить военную истерию, нагнетаемую властями этой страны. С учетом того, что Молдавия вошла в «Ассоциированное трио», митингующие выразили опасение, что страна может быть втянута в военный конфликт против своей воли, передает издание.

Ведущий мероприятия заявил, что Молдавия должна самостоятельно двигаться в сторону ЕС, без привязки к Украине, тем более, учитывая ситуацию, которая там складывается. Митингующие скандировали лозунги: «Это не наша война!», «Мы за мир на Днестре!», «В ЕС, но без Украины!», «Нет героизации нацизма!».

Напомним, что Молдавия считает одной из главных целей своей внешней политики евроинтеграцию. Республика в 2014 г. подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и она выполняет рекомендации различных комиссий ЕС.