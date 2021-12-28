Москва, , 04:26 — REGNUM Исход сербского населения из Сараево (Босния и Герцеговина) продолжался много лет и представлял собой следствие непрерывной этнической чистки. Об этом заявил заместитель председателя независимой Международной комиссии по Сараево Виктор Безрученко на круглом столе, состоявшемся 24 декабря в МГИМО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сараево. Босния и Герцеговина Fred Romero

По словам Безрученко, в период с 1992 по 1995 год на сербскую общину в Сараево оказывалось психологическое и моральное давление, совершались многочисленные преступления против сербов. Все это инициировало массовый исход сербов с территорий под контролем армии Боснии и Герцеговины, что было равносильно проведению масштабной этнической чистки, отметил он.

После подписания Дейтонского мирного соглашения несколько муниципалитетов бывшего Сербского Сараево (Вогошча, Илияш, Хаджичи и Илиджа) были реинтегрированы в мусульманско-хорватскую Федерацию начиная с 3 февраля 1995 года, продолжил Безрученко.

«Реинтеграция должна была быть завершена в течение 45 дней. После объявления об ожидаемой реинтеграции, сербы под давлением властей Федерации, начали массовый исход в Республику Сербскую и в Сербию, бросая свои дома и квартиры. Многие перевозили с собой эксгумированные останки своих близких, чтобы перезахоронить их в своих новых местах проживания. Этот исход стал пиком продолжавшейся много лет этнической чистки. По данным ООН, в этот период от 50,000 до 65,000 сербов покинули Сараево. В результате преступлений, массовой этнической чистки, целенаправленной кампании террора и запугивания довоенная сербская община в Сараево практически исчезла», — рассказал эксперт.

Напомним, что Виктор Безрученко — полковник в отставке, который с 1992 по 1993 год был начальником штаба войск ООН (UMPROFOR) в Сараево, а затем до 2002 года являлся главой регионального управления миссии ООН в Сараево.

В 2018 году Республика Сербская сформировала международную комиссию по Сараево с целью провести комплексное исследование исторических событий во время гражданской войны в БиГ. В состав комиссии был включен и Безрученко.