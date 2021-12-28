Вашингтон, 28 декабря 2021, 01:35 — REGNUM Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 27 декабря обсудил по телефону со своими польскими коллегами ситуацию на границе России и Украины. Об этом по итогам переговоров сообщает пресс-служба Белого дома.
Польшу на переговорах представляли руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох и представитель канцелярии президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.
Отмечается, что собеседники высказались о «наращивании» Россией своих Вооружённых сил вблизи границы с Украиной и подтвердили «важность единства союзничества в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину он направит американские войска в восточноевропейские страны Североатлантического альянса (НАТО).
Читайте ранее в этом сюжете: Байден пригрозил России направить войска США в страны Восточной Европы