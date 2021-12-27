Вашингтон, 28 декабря, 2021, 01:21 — ИА Регнум. По меньшей мере два ребенка стали жертвами наезда автомобиля на пешеходов в окрестностях американского города Уилтон-Мэнорс (штат Флорида), 27 декабря сообщила местная газета Sun Sentinel со ссылкой на городские власти.

ИА REGNUM Осторожно, дети

Еще трое детей получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП. Происшествием занимается отдел местной полиции по расследованию убийств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в кубинском муниципалитете Терсер Френте (провинция Сантьяго-де-Куба) произошла дорожная авария с участием автобуса, который вылетел в кювет. В результате инцидента погиб один человек.