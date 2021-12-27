Кишинёв, 28 декабря, 2021, 01:13 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду отказалась участвовать в саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдёт в Санкт-Петербурге 28 декабря. Об этом она сообщила эфире молдавского телеканала Pro TV.

European People's Party Майя Санду

Причина такого решения Санду — отсутствие официального приглашения. Президент Молдавии утверждает, что не видела повестку саммита.

«Я не поеду на саммит СНГ, я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем — насколько они значимы для Молдавии, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области. Я не получила официальное приглашение, а также не видела повестку», — сказала она.

При этом президент Молдавии отметила, что в рамках СНГ действует режим свободной торговли для её страны, за исключением России. Плачевное положение дел в сфере торговли она объяснила действием соглашения, которое было подписано в 2014 году.

Ранее бывший глава Молдавии Игорь Додон призвал Санду поехать на саммит СНГ и попросить скидку на газ.