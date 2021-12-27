Москва, 28 декабря, 2021, 00:18 — ИА Регнум. В понедельник, 27 декабря, в Москве ведущие российские эксперты приняли участие в работе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «2021. Политические итоги года». Собеседники подвели политические итоги года для России и россиян. Модератором встречи выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета ЭИСИ, отметил, что пандемия продолжает быть одним из основных факторов, влияющих на политическую повестку. В этом году влияние пандемии распространилось на парламентские выборы. Россия сегодня является примером страны, где, несмотря на введение достаточно жестких ограничительных мер, партия власти сохранила лидирующие позиции на парламентских выборах.

«Единая Россия достаточно успешно разыграла свои карты, показала себя партией реальной помощи, партией близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление партии «Единая Россия». Эффективно сработали кадровые механизмы, и мне кажется, что одним из главных победителей 2021 года является партия «Единая Россия», — сказал Глеб Кузнецов.

Однако победителем, по мнению эксперта, является не только партия власти, но и «новичок» думской выборной кампании — партия «Новые люди». Объединение трех политических сил позволило также показать себя весомым политических игроком партию «Справедливая Россия». В свою очередь, ЛДПР, снизив свои позиции на избирательной кампании в Дальневосточном федеральном округе, не смогли показать результат на выборах и потеряли статус одного из лидеров. КПРФ не смогли реализовать свой потенциал главной оппозиционной партии страны, в том числе и по причине кадровой неготовности.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что в последний раз пятипартийная дума в России избиралась почти 20 лет назад. Также он отметил, что в этом году удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях при новых институтах трехдневного и дистанционного электронного голосования. По мнению эксперта, этот факт с точностью можно назвать достижением, ведь сомнение в эффективности этих институтов высказывались неоднократно.

Кроме того, по мнению Чеснакова, удалось минимизировать влияние ковидной повестки: «Политические партии пользовались ковидной повесткой для того, чтобы создать для себя более комфортные условия избирательной кампании. Конечно, ковидная повестка во многом доминировала, и этот фактор никак не зависел от политического администрирования. С точки зрения управления политическими кампаниями, этот фактор был разыгран очень грамотно с участием волонтерских позитивных проектов. Те, кто считал, что ковидная повестка сыграет в негатив — были не правы».

Третьим важнейшим фактором, который обозначил спикер, стала ставка на партию «Единая Россия». Эксперт напомнил, что внутри системы есть мнение, что партия власти ослабевает, и по его мнению выборы 2021 года этот факт опровергли. Об этом говорит многократная публичная поддержка партии со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина. Именно эта связка с лидером сыграла свою безусловно позитивную роль.

Также объединение трех политических сил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», по мнению эксперта, позитивно сказалось на результатах сентябрьских выборов, благодаря обновлению кадров. Также ощущение обновления политсистемы создала новая партия «Новые люди», она продемонстрировала новые кадровые лифты.

Директор Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (Центр «СИТИ»), декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в ходе своего выступления подробно остановился на двух темах — подведении итогов года — года науки и технологий и перезагрузке российского общества «Знания».

В частности, давая оценку перезагрузке российского общества «Знание», Евгений Михайленко назвал проект перезапуска успешным. В качестве аргументов к своей позиции он приводит результаты опроса: «В этом году обществом «Знание» была проведена очень большая работа по перезагрузке. В ходе исследования мы обозначили 10 ключевых направлений, и с помощью россиян мы оценили восприятие важности каждого пункта по десятибалльной шкале. Согласно данным, 91,3% опрошенных при оценке десяти направлений активности общества «Знание» выбрали 8, 9 или 10 баллов хотя бы один раз. Это говорит об огромном потенциале новых мероприятий и форматов общества «Знание».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский обратил внимание на скорость изменения политической системы. По мнению спикера, то, что происходило с волонтерством и российском обществом «Знание», — это серьезный показатель некой динамики способности отвечать на актуальные вызовы со стороны социума. Также эксперт отдельно остановился на итогах запомнившейся и на федеральном уровне хабаровской кампании по переизбранию нового губернатора. Исполняющий обязанности Михаил Дегтярев, пришедший в регион после отстранения от дел Сергея Фургала, столкнулся с высоким уровнем социального напряжения и с большим количеством нерешенных вопросов социально-экономического блока. В связи с чем многие эксперты давали очень неутешительные рейтинги Михаилу Дегтяреву на предстояших выборах. Однако, Михаил Дегтярев сделал ставку на эффективное взаимодействие с федеральным центром, сумел решить задачу создания эффективной региональной власти и действительно задумался о стратегии развития региона. Именно эти действия дали хороший результат на выборах.

«Кампания прошла спокойно и легитимно… Кампания прошла без жалоб, без административного ресурса — это была ровная и честная кампания», — подчеркнул эксперт.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин одним из ключевых итогов года назвалтектонические изменения в среде несистемной оппозиции — по большому счету самодискредитацию и самоуничтожение.

«Точкой невозврата» для несистемной оппозиции стала их игра на якобы отравлении Алексея Навального, которая нанесла серьезнейший ущерб Российской Федерации и международной политике, идущей во вред нашей стране. При этом все эти процессы подчеркнули состоятельность и конструктивность системной оппозиции.

«Наличие пятой партии, или четвертой оппозиционной партии, в парламенте говорит о том, что оппозиционный запрос есть, но он полностью удовлетворяется системным процессом», — подчеркнул Павел Данилин.

В заключение круглого стола модератор встречи, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиевподвел итоги и добавил от себя важный результат планомерной работы российской политической системы этого года.

«Мы в этом году получили развитие того, что происходило в двадцатом году: принятие поправок в конституцию. Мы все помним это масштабное политическое событие прошлого года, именно в этом году эти поправки начали обретать силу в федеральных законах, государственных программах и так далее. Буквально под занавес года очень бурное обсуждение приобрел закон о публичной власти, который прямо вытекает из тех поправок, за которые россияне голосовали. Очень многие социальные поправки, предложенные президентом, получили свое воплощение в тех решениях, которые шли в пользу семей с детьми, в пользу пенсионеров, в пользу других социальных групп в период продолжающейся пандемии», — подытожил он.