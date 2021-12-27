Бухарест, 27 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В 2021 году уровень безработицы в Румынии снизился на десятки пунктов, что позволяет говорить об оздоровлении общей ситуации на рынке труда. Об этом со ссылкой на министерство труда, семьи и социальной политики сообщает 27 декабря румынская газета Jurnalul.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Согласно официальной информации, на конец декабря нынешнего года общее число румынских граждан, не имеющих постоянного места работы, составило 237 887, что на 3653 человека меньше, чем в ноябре нынешнего года, и на 200 тысяч человек меньше, чем в 2020 году.

При этом большинство граждан Румынии отказываются оформлять официальные документы о трудоустройстве, опасаясь дополнительных налоговых санкций. Ранее официальный Бухарест объявил о реализации масштабной программы по созданию в стране новых рабочих мест в сфере энергетики, обслуживания и образования.