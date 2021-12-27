Сыктывкар, 27 декабря, 2021, 23:04 — ИА Регнум. За сутки в Коми выявили 190 носителей коронавируса, среди них нет ни одного вакцинированного. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Чем меньше становится заболевших, тем ниже процент привитых. Сегодня из 190 заболевших нет ни одного привитого. Это говорит о том, что резервуар тех, кто еще не переболел, уменьшается, но при этом прививка противопоставляет тому вирусному воздействию, которое есть у заболевших», — сказал глава Коми.

Всего, по его словам, полный курс вакцинации в республике прошли 368 533 человека, ревакцинацию — 53 661 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 23 210 человек.