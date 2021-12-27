Берлин, 27 декабря, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Три человека были найдены мёртвыми в жилом доме 27 декабря в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает издание Spiegel.

По данным полиции, в доме были обнаружены тела двоих детей в возрасте 11 и 13 лет, а также 44-летнего мужчины. Кроме этого, в больницу с ранениями была доставлена 38-летняя женщина.

По сообщениям СМИ, поздно вечером 26 декабря местные жители услышали несколько выстрелов в доме, после чего вызвали полицию.

Агентство Bild без ссылки на источники сообщило, что мужчина, по предварительным данным, сначала застрелил детей, а затем покончил с собой. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.