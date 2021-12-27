Лос-Анджелес, США, , 22:56 — REGNUM Марк Хэмилл, исполнивший в фантастической киносаге «Звёздные войны» роль Люка Скайокера, почтил память актрисы Кэрри Фишер. Публикацию актёр разместил 27 декабря на своей twitter-странице.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

Хэмилл выложил в посте изображение с надписью «В память о нашей принцессе Кэрри Фишер», которое появилось в титрах фильма «Звёздные войны: Последние джедаи», вышедшего на большие экраны 14 декабря 2017 года. С момента публикации пост актёра собрал более 145,5 тыс. лайков и 16,3 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1475513185813680128

Напомним, 23 декабря 2016 года у Кэрри Фишер, находившейся на борту самолёта, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес, остановилось сердце. Несмотря на то, что ей была оказана медицинская помощь, актриса скончалась 27 декабря 2016 года.

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