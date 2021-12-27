Париж, 27 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 28-летний бразильский атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермена» Рафинья Алькантара, выступавший ранее за национальную сборную Бразилии, сегодня прилетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедадом» и прохождения медицинского обследования.

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Ранее сообщалось, что арендное соглашение «Пари Сен-Жермена» с «Реал Сосьедадом» по Рафинье будет рассчитано на полгода до конца сезона 2021/22.

В текущем сезоне Рафаэль Алькантара принял участие в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» в рамках французской Лиги 1, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Рафинья выступает за «Пари Сен-Жермен» с 5 октября 2020 года. Французский клуб заплатил «Барселоне» 1,5 миллиона евро за трансфер футболиста.