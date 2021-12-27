27 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 23:17 — REGNUM Информация о том, что российские власти получили предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года и занимаются его рассмотрением, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Уже хорошо хотя бы то, что Североатлантический альянс настроен на встречу с Москвой. Это уже большое достижение. Пускай встретятся, а там уж будет видно, что и как», — надеется Семён И.

Многие пользователи не были удивлены тому, что представители НАТО всё-таки пойдут России навстречу и начнут обсуждать то, что так сильно беспокоит нашу страну.

«А что НАТО остаётся делать? Россия ни в какую не соглашается идти на уступки. «Красные линии» какие-то чертит! Видимо, в кое-то веки придётся разговаривать на равных и документы какие-то подписывать! Ух, ничего себе!» — издевается Владислав Я.

Красные линии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что готовность Североатлантического альянса налаживать диалог с Россией как-то не бьётся с той дикой антироссийской пропагандой, которая каждый день льётся в нашу сторону со стороны западных стран.

«12 января не получится! Москва же Киев брать собирается в эти числа! Или американцы врут по этому поводу?» — задаётся вопросом Михаил М.

Часть людей полагает, что российская сторона готова обсуждать что-либо только с главными участниками НАТО, но не с теми марионетками, которые живут только за счёт своей русофобии.

«Диалог состоится, если только Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва будут помалкивать, и внимательно слушать, о чём говорят взрослые ребята. Потому что эти дефективные государства на переговорах могут быть только предметом обсуждения, но никак не участниками, тем более равными партнёрами», — пишет Абрам А.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные пользователи указывают на то, что НАТО и России нечего делить, потому что все служат одной целее — власти капитала.

«Это все спектакль для широких масс. Как будто у России и НАТО есть сегодня противоречия. Полный развод глупого обывателя. Сегодня никаких реальных противоречий у России и США нет. Обе страны проводят одну и ту же политику в своих странах, полностью подчинившись глобалистам», — поделился своим мнением Александр П.

Другие же, наоборот, убеждены, что противоречия в мире с каждым годом только нарастают и капиталисты готовы перегрызть друг другу глотку за лишнюю копеечку, поэтому неудивительно, что России приходится отбиваться от бесконечных попыток Запада оказать давление.

«Мир далеко не так однороден, как многим кажется. Поэтому НАТО движется на Россию, Российская Федерация всеми силами пытается сопротивляться этому, США давят на Китай, который не забывает напоминать Америке, где производится большая часть всех товаров в мире. Казалось бы, все должны были бы быть повязаны законами рынка, но на самом деле противоречия только нарастают», — указывает Сергей В.

Напомним, 26 декабря ТАСС опубликовало материал со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации, согласно которому в Москве получили предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года и занимаются его рассмотрением.