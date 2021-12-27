Берлин, 27 декабря, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Президент Федеральной ассоциации внешней торговли Германии (BGA) Дирк Джандура призвал правительство страны к проведению целевой иммиграционной политики. По его мнению, власти должны предоставить финансовые стимулы для иностранных квалифицированных рабочих, сообщает 27 декабря немецкий журнал Spiegel.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«Для того, чтобы сделать Германию привлекательной для них, квалифицированным рабочим должна быть предоставлена налоговая скидка на первые два или три года в качестве мощного стимула», — отметил Джандура.

По его словам, нехватка квалифицированных кадров является существенным недостатком для конкуренции на рынке труда.

«Я хотел бы увидеть систематический подход с кристально четкими правилами о том, кто должен приходить к нам и с какой профессиональной квалификацией. Мировая битва за лучшие умы идет полным ходом. Мы не должны проспать её», — заявил президент BGA.

Глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле также отметил важность привлечения квалифицированных рабочих из-за рубежа.

«Эти люди из ЕС и третьих стран срочно нужны Германии. Если их не будет в достаточном количестве, страна может столкнуться с проблемой стагнации. Отсутствие иммиграции само по себе может тормозить рост», — заявил Шееле.