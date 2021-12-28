Тирана, 28 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Жители косовского села Морава 27 декабря выступили с протестом. В третий раз за месяц жители потребовали повышения стоимости экспроприации их земель, домов и подсобных строений, которые отойдут к территории аэродрома НАТО в Кучове.

Al.usembassy.gov Юри Ким, посол США в Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, размер суммы, выплачиваемой жителям при экспроприации их собственности (около 140 тысяч рублей), устанавливается министерством обороны.

Все жители Моравы называют эти цены издевательскими и требуют уплаты рыночной стоимости их домов и участков, которая в 10 раз выше. Жители деревни намерены провести протесты у министерства обороны и американского посольства. Всего домов лишатся 213 семей.