В Албании выступили с протестом против злоупотреблений НАТО
Тирана, 28 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Жители косовского села Морава 27 декабря выступили с протестом. В третий раз за месяц жители потребовали повышения стоимости экспроприации их земель, домов и подсобных строений, которые отойдут к территории аэродрома НАТО в Кучове.
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Юри Ким, посол США в Албании
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, размер суммы, выплачиваемой жителям при экспроприации их собственности (около 140 тысяч рублей), устанавливается министерством обороны.
Все жители Моравы называют эти цены издевательскими и требуют уплаты рыночной стоимости их домов и участков, которая в 10 раз выше. Жители деревни намерены провести протесты у министерства обороны и американского посольства. Всего домов лишатся 213 семей.