Токио, 27 декабря, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Около 50 тысяч японских геймеров поучаствовали в опросе телеканала TV Asahi, который предложил им выбрать самые любимые консольные игры из 100 позиций. Об этом 27 декабря сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Место лидера досталось ролевой экшн-игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild, второе и третье место заняли Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride и Final Fantasy VII, четвёртое и пятое — Animal Crossing: New Horizons и Splatoon 2.

В топ-10 также вошли Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, Super Smash Bros. Ultimate, Chrono Trigger, Final Fantasy X и Super Mario Bros. 3. С остальной частью топ-100 можно ознакомиться в публикации.

