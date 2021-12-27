Дупница, Болгария, , 21:47 — REGNUM В ходе массовой драки на межэтнической почве в городе Дупница Кюстендилской области на юго-западе Болгарии тяжелое ранение получил местный полицейский. Об этом 27 декабря сообщил болгарский информационный портал «ТОП Новини».

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Драка у таверны. 1777

Согласно официальной информации, в общей сложности в конфликте принимали участие более 40 человек. Как утверждают очевидцы, инцидент произошел в одном из ресторанов, когда один из посетителей словесно оскорбил представителя региональной диаспоры.

Выяснение отношений продолжилось на улице, где к обеим сторонам спора присоединились десятки человек. Стоит отметить, что некоторые участники драки были вооружены пистолетами и обрезами охотничьих ружей.

Прибывшему на место происшествия наряду полиции не удалось утихомирить толпу. При этом один из правоохранителей получил удар по голове тупым тяжелым предметом. Сейчас полицейский находится в больнице.

Конфликт был урегулирован силами отряда полицейского спецназа. Зачинщики драки задержаны.

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