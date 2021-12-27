Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин получил предложение приехать в Таджикистан от своего таджикского коллеги Эмомали Рахмона, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы республики.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

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В ходе визита Рахмона в Россию, начавшегося 27 декабря, лидеры провели встречу — в преддверии неформального саммита СНГ. Рахмон пригласил Путина «посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время».

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе двусторонние отношения. Так, была поднята тема создания Совета по привлечению прямых инвестиций России в экономику Таджикистана. Цель — активизировать инвестиционное сотрудничество.

Напомним, саммит стран СНГ состоится завтра, 28 декабря, в Санкт-Петербурге. Из Таджикистана приехала целая делегация, включая глава МИД и миноброны.