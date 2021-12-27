Лондон, , 21:22 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» предложило лондонскому «Челси» вернуть вингера сборной Бельгии Эдена Азара. Взамен «пенсионеры» отпустят в испанский клуб защитника Риса Джеймса. Об этом 27 декабря сообщило издание El Nacional.

Эден Азар Aleksandr Osipov

Также сообщается, что в возвращении Эдена Азара в лондонский клуб заинтересован лично владелец «Челси» Роман Абрамович.

Эден Азар покинул «Челси» и перешел в «Реал» 1 июля 2019 года за 115 миллионов евро. За последние два с половиной года бельгиец серьезно сдал и в текущем сезоне на его счету лишь одна результативная передача в четырнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах.

Текущее соглашение Эдена Азара с «Челси» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.