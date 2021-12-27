Бухарест, 27 декабря 2021, 21:13 — REGNUM В Румынии зарегистрировано сразу 13 новых случаев заболевания штаммом «Омикрон». Об этом 27 декабря сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов
Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно информации министерства здравоохранения Румынии, большинство инфицированных являются жителями Бухареста, еще несколько человек заразились в уездах Илфов и Галац. Среди заболевших лиц — двое детей. Все пациенты проходят амбулаторное лечение под наблюдением лечащих врачей.

Таким образом, общее число жителей Румынии, являющихся носителями штамма «Омикрон», достигло 38. Состояние их здоровья медикам опасений не внушает.