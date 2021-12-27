Бухарест, 27 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Румынии зарегистрировано сразу 13 новых случаев заболевания штаммом «Омикрон». Об этом 27 декабря сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов

Согласно информации министерства здравоохранения Румынии, большинство инфицированных являются жителями Бухареста, еще несколько человек заразились в уездах Илфов и Галац. Среди заболевших лиц — двое детей. Все пациенты проходят амбулаторное лечение под наблюдением лечащих врачей.

Таким образом, общее число жителей Румынии, являющихся носителями штамма «Омикрон», достигло 38. Состояние их здоровья медикам опасений не внушает.