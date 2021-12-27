Москва, 27 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Популярные YouTube-блогеры записали обращение ко всему сообществу видеохостинга. Ролик доступен на канале Юрия Хованского с 27 декабря 2021 года.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Блогер Юрий Хованский

На видео блогеры попросили подписчиков и всех неравнодушных «распространить это видео и освободить Юрия Хованского, который прямо сейчас тихо умирает в СИЗО». В записи ролика приняли участие Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов, Satyr (Илья Шабельников), Слава КПСС (Вячеслав Машнов) и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма за исполнение песни о теракте на Дубровке 2001 года. На протяжении полугода блогер находится в СИЗО.