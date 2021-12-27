Дзержинск, Нижегородская область, 27 декабря, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Число пострадавших после празднования новогоднего корпоратива в одном из кафе Дзержинска увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в минздраве Нижегородской области 27 декабря.

Новогодний корпоратив

По предварительным данным, посетители кафе могли получить ожоги из-за ультрафиолетовой лампы.

«После празднования корпоратива в ночь с 25 на 26 декабря за медицинской помощью обратились 13 человек. Врач осмотрел пострадавших и отправил на амбулаторное лечение», — написал портал «В городе N».

Заведение, в котором предположительно могли пострадать люди проверяют следователи.