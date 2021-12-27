Экс-глава украинского МИД оценил вероятность «блицкрига» РФ против Украины
Киев, 27 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». При этом возможны «военные провокации».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Павел Климкин
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По его словам, градус напряжённости по вопросу Украины удалось снизить недавними переговорами на высочайшем уровне между Россией и США: виртуальная встреча президентом двух стран 7 декабря Владимира Путина и Джо Байдена ослабила напряжённость «на время».
«Во-вторых, большая война, назовём её блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации да, возможны».