Киев, 27 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». При этом возможны «военные провокации».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

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По его словам, градус напряжённости по вопросу Украины удалось снизить недавними переговорами на высочайшем уровне между Россией и США: виртуальная встреча президентом двух стран 7 декабря Владимира Путина и Джо Байдена ослабила напряжённость «на время».