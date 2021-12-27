Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Россия и Таджикистан восстановили и нарастили снизившийся из-за пандемии торговый оборот, заявил 27 декабря российский президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном

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На состоявшейся в Константиновском дворце встрече президент России отметил, что в 2020 году у РФ и Таджикистана произошёл некоторый спад в торгово-экономической сфере — впрочем, как почти со всеми партнёрами. Так, торговый оборот упал более чем на 15%.

Владимир Путин «Зато в этом году свыше 45[%] уже рост, то есть мы всё, что потеряли в прошлом году, вернули и ещё нарастили».

Глава государства назвал Таджикистан одним из «верных, надёжных, близких союзников» России. Москва и Душанбе развивают отношения «очень активно по всем направлениям».

Владимир Путин «Это касается том числе и вопросов безопасности. Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, — знаю, мы с Вами в контакте постоянном находимся, — вызывает известную тревогу и озабоченность. И это объективные обстоятельства, я разделяю эту озабоченность».

Развитие отношений идёт и по ряду других важных направлений, отметил президент России.