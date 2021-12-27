Воронеж, 27 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Проверку начала прокуратура в связи с отключением отопления и горячей воды в Коминтерновском районе Воронежа 26−27 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА REGNUM Воронеж

«Прокуратурой города организована проверка деятельности филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» в части соблюдения нормативных сроков перерыва подачи горячей воды и отопления при устранении аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 декабря из-за аварии на ТЭЦ без тепла и горячей воды остались около 140 тыс. жителей и десятки школ и детских садов. Днём 27 декабря поставщик энергоресурсов ПАО «Квадра» сообщило об устранении аварии и восстановлении подачи тепла.