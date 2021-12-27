Бишкек, 27 декабря, 2021, 17:16 — ИА Регнум. За последние полгода Российско-Киргизский фонд развития одобрил выделение $82 млн (свыше 6 млрд рублей) на реализацию 24 инвестиционных проектов в Киргизии. Об этом заявил председатель правления фонда Артём Новиков, передаёт «24.kg».

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По его словам, всего же с начала текущего года фонд профинансировал 308 проектов на сумму более $43 млн (3 млрд 149 млн рублей).

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«Благодаря средствам РКФР в 2021 году запущено восемь новых предприятий и реализовано семь проектов по модернизации существующих компаний», — подчеркнул бывший вице-премьер-министр Киргизии.

Также он сообщил, что на рассмотрении совета Российско-Киргизского фонда развития сейчас находятся ещё шесть крупных проектов стоимостью свыше $10 млн (732 млн рублей).

Артём Новиков отметил, что среди них есть проекты по строительству гидроэлектростанций и обновлению парка железнодорожного транспорта для госпредприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги»).

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