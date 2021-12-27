Рязань, 27 декабря, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Рязанской области 27 декабря подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны 207 пациентов, скончались от осложнений ещё восемь человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,26%. С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 60 948 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 56 226 человек. Первый компонент вакцины в регионе уже получили 556,8 тысячи жителей, ревакцинировано — 90,3 тысячи рязанцев.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 454 пациентов.