Раззаков, , 17:12 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о переименовании города Исфана в город Раззаков — в честь первого секретаря Коммунистической партии Киргизской ССР Исхака Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров President.kg

В президентской администрации эту инициативу объясняют стремлением защитить государственные интересы Киргизии, улучшить духовно-нравственное воспитание граждан, а также желанием увековечить память выдающегося государственного и политического деятеля Исхака Раззакова в связи со 110-летием со дня его рождения.

Президент поручил правительству в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о переименовании города Исфана, расположенного в Баткенской области, в город Раззаков, а также разработать соответствующий законопроект и внести на рассмотрение в парламент Киргизии.

Также глава государства рекомендует депутатам законодательного собрания рассмотреть во внеочередном порядке будущий проект закона о переименовании города в честь Исхака Раззакова.