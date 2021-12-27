Ташкент, , 17:02 — REGNUM Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 октября 2021 года достиг $37,6 млн, сообщает Газета. уз со ссылкой на данные Центрального банка Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Таким образом, долг увеличился за девять месяцев на 11%, или на $3,7 млрд, что составляет около 58% к ожидаемому ВВП по итогам 2021 года ($64,86 млрд при среднем обменному курсе 10 620,8 сумов за доллар», — говорится в публикации.

По сравнению с началом года государственный внешний долг увеличился на 7%, или $1,5 млрд — до $22,9 млрд, а «частный» внешний долг вырос на 18%, или $2,2 млрд — до $14,7 млрд.

Издание отмечает, что совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (внешний госдолг), а также негарантированный внешний долг (долг частного сектора).

«В то же время госсектор получил займы на общую сумму $2,5 млрд, из которых $635 млн — выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на десять лет и 2,5 триллионов сумов по ставке 14% с сроком на три года, которые были размещены 12 июля», — сообщает издание.

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