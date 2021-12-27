Великобритания, 27 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Член парламента Великобритании Джон Пенроуз предложил предоставить Фолклендским островам национальный статус и места в парламенте. Своё видение политик изложил в статье, опубликованной 27 декабря в издании The Telegraph.

Флаг Британских Фолклендских островов

Пенроуз утверждает, что заморская территория Фолклендов с населением 3400 человек должна получить права, аналогичные тем, что действует в Уэльсе. Это позволит территории избирать представителей в британский парламент.

Парламентарий назвал острова «призрачным и смущающим кусочком колониальных сумерек, которые вспоминаются каждый раз, когда случается ураган», и добавил, что расширение прав и возможностей Фолклендов может «раздуть постимперские сумерки в ревущее пламя современности».

Согласно конституции 2009 года, Фолклендские острова пользуются значительным самоуправлением, в то время как Соединенное Королевство сохраняет в своих руках оборону и международные отношения.