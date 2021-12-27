Казань, 27 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции чуть больше 2 тыс. человек. Об этом 27 декабря сообщает республиканский минздрав.

Tim Reckmann Вакцинация

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Всего в регионе иммунизацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 282 тыс. 509 человек, за сутки прививку сделали 2020 жителей. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 860 тыс. 112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за время пандемии зарегистрировали 42 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровели всего 35 975 ковид-пациентов, скончались 1416 носителей вируса.

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