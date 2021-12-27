Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл настоял на продолжении переговоров о возвращения раки святого благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру из Государственного Эрмитажа. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Московской патриархии.

Hermitagemuseum.org Мемориальный комплекс раки Александра Невского в Эрмитаже

Как отметил в своей резолюции патриарх Кирилл, «необходимо продолжить общие усилия, направленные на восстановление исторической справедливости, то есть «на возвращение раки в то место, из которого она насилием была изъята». Вместе с тем глава РПЦ уточнил, что возвращение святыни должно проходить «при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности».

«Нахождение раки в Зимнем дворце — это в том числе и оскорбление памяти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце», являвшемся резиденцией ее преемников на троне», — аргументировал предстоятель Русской Православной Церкви.

Отметим, рака князя Александра Невского выполнена из серебра весом 1,5 тонны в середине XVIII века в царствование императрицы Елизаветы Петровны. В ее состав входит деревянная, отделанная серебром небольшая рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V. По утверждениям специалистов, комплекс раки является единственным в своем роде и наиболее монументальным в мире сооружением из высокопробного серебра.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была изъята из собора и помещена в Концертный зал Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается по настоящее время в Зимнем дворце.

Добавим, что переговоры о возвращении раки на исконное место идут не одно десятилетие. В качестве альтернативы руководство Эрмитажа предлагает РПЦ создать и передать в Лавру копию произведения русского декоративно-прикладного искусства. Однако Патриарх Кирилл выступает против такого варианта, объясняя свою позицию тем, что рака «уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии».