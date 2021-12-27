Бухарест, 27 декабря 2021, 15:43 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск группы румынских общественных деятелей, требовавших признать дискриминационным решение Конституционного суда Румынии об отказе в регистрации Румынской Коммунистической партии (РКП). Об этом 27 декабря сообщило «Бухарестское телевидение».

Здание Европейского суда по правам человека
Здание Европейского суда по правам человека

Согласно официальной информации, судьи ЕСПЧ посчитали правомерным запрет на полное возрождение РКП в рамках ее программы времен главы Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.

«Нынешний румынский КС руководствовался нормами действующего законодательства, осуждающего коммунистическую идеологию в целом», — говорится в официальном документе Страсбурга. При этом европейские судьи не исключили возможности процедуры оформления Компартии Румынии в виде разрозненных политических движений.

Напомним, РКП в Румынии официально запрещена с 1989-го года. За последние несколько лет местные левые организации подавали запросы о возрождении структуры более 50 раз.