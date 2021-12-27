Бухарест, , 15:43 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск группы румынских общественных деятелей, требовавших признать дискриминационным решение Конституционного суда Румынии об отказе в регистрации Румынской Коммунистической партии (РКП). Об этом 27 декабря сообщило «Бухарестское телевидение».

Здание Европейского суда по правам человека

Согласно официальной информации, судьи ЕСПЧ посчитали правомерным запрет на полное возрождение РКП в рамках ее программы времен главы Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску.

«Нынешний румынский КС руководствовался нормами действующего законодательства, осуждающего коммунистическую идеологию в целом», — говорится в официальном документе Страсбурга. При этом европейские судьи не исключили возможности процедуры оформления Компартии Румынии в виде разрозненных политических движений.

Напомним, РКП в Румынии официально запрещена с 1989-го года. За последние несколько лет местные левые организации подавали запросы о возрождении структуры более 50 раз.