Москва, 27 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В настоящее время график очных встреч министров иностранных дел России и Японии еще не определен. Об этом 27 декабря рассказал японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки в интервью РБК.

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При этом 7 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, а 25 ноября глава российского МИД Сергей Лавров также провел телефонный разговор со своим японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

«В ходе этих телефонных переговоров лидеры двух стран и оба министра иностранных дел подтвердили свое намерение провести в ближайшее время очные встречи. График этих встреч пока не определен — дальнейший политический диалог будет согласовываться двумя странами, в том числе с учетом ситуации с новой коронавирусной инфекцией», — сказал японский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря представитель японского посольства в Москве был вызван в российский МИД в связи с выставкой в Токио по тематике южных Курил и с японо-американскими учениями в районе острова Хоккайдо.