Салехард, 27 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять — среди вахтовых работников. Об этом 27 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 98 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 316 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 27 декабря подтвердили 61 651 случай заражения коронавирусом, вылечились 56 305 человек, скончались 950 (два пациента за последние сутки).