Москва, , 15:12 — REGNUM Блогер Дава (Давид Манукян) представил клип на песню «Один дома». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 27 декабря.

Блогер Дава (Давид Манукян) Скриншот с YouTube

В записи песни приняла участие 11-летняя блогер Милана Хаметова. Клип на композицию за сутки посмотрели более 540 тыс. человек.

По сюжету клипа, герои Давы и Хаметовой остались одни в доме — в это время грабители, которых сыграли Филипп Киркоров и Дмитрий Масленников, хотят вынести из квартиры ценные вещи. Однако блогерам удаётся спасти имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дава озвучил Гулливера в мультфильме «Гулливер возвращается». «Мне дали главную роль… Меня эмоции переполняют, потому что это первый опыт», — поделился блогер.

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