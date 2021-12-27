Москва, 27 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Блогер Дава (Давид Манукян) представил клип на песню «Один дома». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 27 декабря.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

В записи песни приняла участие 11-летняя блогер Милана Хаметова. Клип на композицию за сутки посмотрели более 540 тыс. человек.

По сюжету клипа, герои Давы и Хаметовой остались одни в доме — в это время грабители, которых сыграли Филипп Киркоров и Дмитрий Масленников, хотят вынести из квартиры ценные вещи. Однако блогерам удаётся спасти имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дава озвучил Гулливера в мультфильме «Гулливер возвращается». «Мне дали главную роль… Меня эмоции переполняют, потому что это первый опыт», — поделился блогер.