Чебоксары, 27 декабря, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Чувашии вернут запрет на посещение торговых центров детей без сопровождения взрослых. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ среди школьников. Соответствующее решение принято 27 декабря на внеочередном заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кинотеатр в торговом центре

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С предложением об ужесточении режима ограничений выступила начальник управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская. Она считает, что эпидемическую ситуацию удалось стабилизировать «благодаря тому, что ввели QR-коды». И предложила в преддверии новогодних каникул запретить детям до 14 лет ходить в торговые центры без сопровождения взрослых.

«Это оправданно. Эпидпорог [заболеваемости ОРВИ] по детям достаточно высокий», — согласился глава Чувашии Олег Николаев.

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Он напомнил, что именно из-за высокой заболеваемости ОРВИ школьников отправили на каникулы досрочно, с 27 декабря, чтобы «не бродили, распространяя вирус и ОРВИ».