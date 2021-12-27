Чебоксары, 27 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев проехался по торговым центрам и не увидел «снижения или пустоты относительно других годов» в части потока посетителей. Об этом он заявил 27 декабря на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветочный магазин

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Руководитель республики, оценивая ситуацию с коронавирусом, отметил «достаточно благополучное течение с точки зрения цифр»:

«Но при этом оно пока ещё очень хрупкое. Вокруг всё больше распространяется новый штамм, пока его движение, скажем так, не предсказуемо».

Ежедневно выявляется от 75 до 96 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. А накануне новогодних праздников ожидается приезд жителей, работающих вахтовым методом, поэтому Олег Николаев призвал «соблюдать меры безопасности» и поручил обеспечить контроль со стороны мобильных групп за их соблюдением 31 декабря.

«Сам не останусь в стороне, также буду работать», — сказал глава Чувашии, не уточнив детали личного контроля.

И продолжил:

«Вечером проехался по различным торговым точкам, ещё раз смотрел, как реализуются меры безопасности, насколько влияют введённые ограничения на посещаемость торговых центров и других объектов потребительского рынка. Честно говоря, такого снижения или пустоты относительно других годов не заметил. Достаточно также многолюдно, покупателей много. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев предложил с 20 января 2022 года ввести QR-кода для допуска в гипермаркеты.