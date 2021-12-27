Самара, 27 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. 478 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего по области выявили 198 389 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе всего скончались 6200 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 16-и таких пациентов была констатирована за прошедшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 152 019 человека, в том числе 1 267 человек победили эту инфекцию за минувшие 24 часа.

Согласно данным на 26 декабря, в регионе за сутки выявили 498 носителей коронавируса.