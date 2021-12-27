Москва, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в средствах массовой информации сообщения о начатой в Кремле подготовке к выборам президента 2024 года.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что что сами выборы, если глава государства еще раз выдвигает свою кандидатуру, то это «такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают своё доверие, поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что вопрос «транзита власти» в повестку дня Кремля не входит, этим заниматься просто некогда.

По его словам, за три года до президентских выборов «обсуждение темы транзита — заработок разных политологов», а в Кремле «это не тема повестки дня вообще».

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